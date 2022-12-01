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Росіяни вчергове обстріляли підприємство ДТЕК: ця атака стала шістнадцятою

Четвер, 1 грудня 2022, 11:30 - Анастасія Жарикова

Російські війська у четвер, 1 грудня, вчергове обстріляли енергетичні підприємства ДТЕК, є постраждалі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств ДТЕК. Внаслідок ворожої атаки поранено двоє енергетиків", – йдеться в повідомленні.

Співробітникам надали необхідну допомогу та доставили до лікарні, їхнім життям нічого не загрожує.

"За останні два місяці наші підприємства зазнали вже 16-ти терористичних атак Росії", – додали в компанії.

Нагадуємо:

Від масованого ракетного обстрілу росіянами критичної інфраструктури у вівторок, 15 листопада, постраждало одне з підприємств "ДТЕК Енерго".

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У групі ДТЕК заявили, що використали запас обладнання, який був на складах після перших двох "хвиль атак" РФ, які відбуваються з 10 жовтня. 

ДТЕК війна енергетика
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