Росіяни вчергове обстріляли підприємство ДТЕК: ця атака стала шістнадцятою
Російські війська у четвер, 1 грудня, вчергове обстріляли енергетичні підприємства ДТЕК, є постраждалі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Сьогодні російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств ДТЕК. Внаслідок ворожої атаки поранено двоє енергетиків", – йдеться в повідомленні.
Співробітникам надали необхідну допомогу та доставили до лікарні, їхнім життям нічого не загрожує.
"За останні два місяці наші підприємства зазнали вже 16-ти терористичних атак Росії", – додали в компанії.
Нагадуємо:
Від масованого ракетного обстрілу росіянами критичної інфраструктури у вівторок, 15 листопада, постраждало одне з підприємств "ДТЕК Енерго".
У групі ДТЕК заявили, що використали запас обладнання, який був на складах після перших двох "хвиль атак" РФ, які відбуваються з 10 жовтня.