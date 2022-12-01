ДТЕК додав до відключень світла 750 столичних будинків: причина

ДТЕК додав до переліку будинків, де проходять відключення світла, ще 750 будинків, які дотепер живилися за тими ж лініями, що і об‘єкти критичної інфраструктури, і відтак мали світло незалежно від відключень.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

Компанія провела технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і, де це було можливо, створив для житлових будинків альтернативну схему постачання світла. Це зроблено для того, аби у столиці діяли справедливі і рівні умови електропостачання та відключення всіх клієнтів.

Таким чином "750 додаткових будинків будуть відключатися на рівних умовах з іншими, що дозволить зменшити тривалість відключення для всіх киян".

Як пояснювалося раніше, під час екстрених чи стабілізаційних відключень об’єкти критичної інфраструктури (великі насосні, котельні станції, лікарні, тощо) не відключаються від електропостачання. Разом з ними під відключення також не потрапляли і 1497 житлових будинків, що підключені до тих же електроліній.

Проте, як кажуть у ДТЕК, ще для 747 будинків наразі змінити схему електропостачання неможливо, що обумовлено технічними характеристиками мережі. Ці будинки лишаються підключення до тих же ліній, що і критична інфраструктура. "Ми продовжуємо спільну роботу з міською владою, ЖБК, УК та ОСББ міста для застосування стабілізаційних чи екстрених відключень до цих будинків", – додали в компанії.