Переселенцям вже виплатили 42 мільярди, кошти в бюджеті є – Мінреінтеграції

Загалом на виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямовано понад 42 мільярди гривень, кошти на виплати переселенцям у бюджеті є.

Про це заявила в ефірі телемарафону віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Верещук нагадала, що щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям складає 3 тис гривень, для решти ВПО – 2 тис гривень.

За словами віце-прем'єра, на гарячу лінію Мінреінтеграції та на її особисті месенджери звертаються переселенці й просять допомоги через затримку виплат.

"Зважаючи на сімейні обставини, вони часто не встигають самотужки виконати всі необхідні дії, тож їм необхідно піти назустріч", - заявили в Мінреінтеграції.

"Я звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю підключитися до цього процесу. А саме: провести відповідну роботу з ВПО - виявити тих, у кого є проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки й передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано", - резюмувала Верещук.