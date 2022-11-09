Фінляндія виділить 7 мільйонів євро на транспортування українського зерна до країн Африки

Фінляндія надасть виділить Світовій продовольчій програмі майже 7 мільйонів євро на транспортування українського зерна до до країн Африканського Рогу.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Відповідну гуманітарну допомогу надасть Міністерство закордонних справ Фінляндія. Країна виділить 15,7 млн євро африканським країнам, які особливо залежать від імпорту зерна з України та на які особливо сильно впливають негативні наслідки російської військової агресії.

З цієї суми близько 7 млн євро ​​піде на підтримку транспортування зерна лінією ЗПС, а решта буде спрямована на збільшення гуманітарної допомоги для країн Африканського Рогу, зокрема Сомалі.

Нагадуємо:

За два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях. При цьому пшениці за два місяці роботи коридору було відвантажено 1,55 млн тонн, з яких до країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Туреччини - 72%.