Курс валют на 9 листопада: готівкова гривня продовжує дешевшати

У середу, 9 листопада, готівкова гривня ослабла відносно долара та євро як на "чорному ринку", так і в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:00 курс долара на чорному ринку становив 40,29 - 40,39 грн, а у вівторок, 8 листопада, коливався на рівні 40,31 - 40,54 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 39,72 - 40,09 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 39,75 - 40,05 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,8 - 40,7 грн (курс на 8 листопада – 40,0 - 40,7 грн);

Євро – 39,25 - 40,2 грн (курс на 8 листопада – 38,75 - 39,63 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,7 - 40,2 грн;

Ощадбанк – 40,05 - 40,65 грн;

Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен – 40,5 - 41,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.