Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США – Мінекономіки

Зараз дуже важливо ввести санкції проти всього металургійного комплексу РФ і надати доступ до американського ринку українським металургам, а також допомогти подолати Україні енергетичну кризу.

Про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з міністром торгівлі США Джиною Раймондо.

Також Свириденко у рамках візиту до США 8 листопада провела зустрічі з заступником Державного секретаря США з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища Хосе Фернандезом, заступником Помічника Держсекретаря з питань міжнародних фінансів та розвитку Роландом Де Марселлусом та заступником Адміністратора USAID з питань Європи та Євразії Ерін МакКі.

"Під час зустрічей перший віцепрем’єр-міністр акцентувала на тому, що зараз дуже важливо ввести санкції проти всього металургійного комплексу рф, надати доступ до американського ринку українським металургам, а також допомогти подолати нашій країні енергетичну кризу", - повідомили в Мінекономіки.

Свириденко, зокрема, закликала США збільшити поставки до України протиракетних і протидронових систем, а також обладнання для подолання наслідків обстрілів: генераторів, трансформаторів тощо.

Вона також підкреслила, що стабілізація української економіки ґрунтується на стабільному експорті. Особливо це стосується металургії.

"Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти РФ і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США.

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З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках Росію. Також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року) продукцію українського експорту", - наголосила Свириденко.

Економічна правда