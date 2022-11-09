У РФ перед Новим роком закінчуються запаси популярних іноземних брендів алкоголю

Оптові продавці алкоголю в РФ почали фіксувати дефіцит популярних брендів спиртних напоїв за два місяці до святкування Нового року.

Про це пише РБК із посиланням на учасників ринку.

Так, дефіцитними стають текіла, бурбон, коньяк, ігристі вина, які ввозилися з-за кордону.

За словами учасників ринку, їхні запаси вже майже закінчилися, а нові поставки обмежені через санкції. До Нового року може виникнути нестача низки популярних брендів алкогольних напоїв, попередили оптові постачальники, частину з них вони планують замінити аналогами з інших країн і від невеликих виробників.

На зміну їм можуть прийти напої з інших країн і від невеликих виробників, наприклад, італійський просекко, віскі з Індії, грузинська чача, вірменський коньяк і продукція російських компаній.

За словами директора з розвитку компанії Ladoga Дмитра Ісаченкова, попит у передноворічних закупівлях ресторанів і магазинів зріс на французькі ігристі вина і коньяк, шотландський віскі. Товар, що надійшов від цих видів алкоголю, розкуповують за два дні, а компанії довелося вчетверо наростити поставки з Шампані та коньячної продукції, а віскі - на 70%.

За даними Асоціації компаній роздрібної торгівлі, на початку жовтня у великих федеральних мережах почали закінчуватися запаси іноземного алкоголю. Переважно йшлося про міцний алкоголь і шампанські вина популярних брендів: віскі Jack Daniel's, Aberfeldy, Grants, Dewar's, ром Bacardi, лікери Baileys, Sheridan's, європейські марки коньяку і текіли.

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Мінпромторг РФ на початку листопада включив близько 40 алкогольних брендів до списку товарів, дозволених до паралельного імпорту. За словами власника винного дистриб'ютора AST Леоніда Рафаїлова, компанії не зможуть домовитися про постачання цієї продукції до новорічного сезону. Він додав, що "щойно великі компанії зрозуміють, що їхні бренди не захищені на російському ринку, вони робитимуть усе можливе, щоб їхня продукція не з'явилася тут".

За словами виконавчого директора виноторговельної компанії Fort Олександра Ліпіліна, у категорії шампанського буде відчутний недобір за брендами з батьківщини цього вина - з французького регіону Шампань: Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer. Імпортерам доведеться знайти їм заміну, визнав він.

Можливо, це будуть невеликі французькі виробники, які працюють тільки зі своїм виноградом, але шампанського стане значно менше у великих мережах, ніж раніше, додав співрозмовник видання. Його потрібно буде шукати у винотеках, невеликих ресторанах і магазинах, каже Ліпілін.

Економічна правда