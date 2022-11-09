Ціни на нафту знижуються через зростання запасів у США та сплеск COVID-19 у Китаї

Світові ціни на нафту знизились через сумнівний прогноз попиту в Китаї та зростання запасів у США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нафта марки Brent з розрахунками в січні впала на 0,2% до 95,18 дол за барель. WTI з поставкою в грудні впала на 0,3% до 88,61 дол за барель.

"Часові спреди все ще тримаються у зворотному напрямку, сигналізуючи про напруженість ринку, але протягом останніх сесій вони зменшилися. Глобальний еталонний спред Brent — різниця між двома найближчими контрактами — склав 1,40 долара за барель порівняно з 1,74 долара тиждень тому", – додало агентство.

Тенденцію спричинили наростаючі спалахи коронавірусу в Китаї, які демонструють напругу, з якою стикається стратегія Covid Zero, оскільки навіть жорсткі карантинні заходи та масове тестування не можуть взяти під контроль кількість заражених.

У Пекіні кількість випадків зараження досягла найвищого рівня за більш ніж п’ять місяців: у середу було зареєстровано 78 нових випадків інфікування.

Занепокоєння попиту в Китаї суперечить проблемам з пропозицією та слабкішим доларом

ВІДЕО ДНЯ

Крім цього, у США Американський інститут нафти, що фінансується галуззю, повідомив, що минулого тижня запаси нафти зросли на 5,61 мільйона барелів, за словами джерел, знайомих із цифрами, які також показали збільшення запасів бензину.

Ціни на нафту відновилися в жовтні після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники погодилися скоротити поставки, тоді як жорсткіші обмеження ЄС щодо потоків російської нафти наступного місяця на тлі війни в Україні також можуть посилити тиск на зростання цін.

Незважаючи на нещодавнє зниження ф’ючерсних цін, Dated Brent — найважливіша фізична ціна на нафту в світі — цього тижня піднялася вище 100 доларів за барель вперше з серпня.

Також трейдери стежать за результатами проміжних виборів у США. Зміна балансу сил у Сенаті та Палаті представників може зірвати законодавчу програму президента Джо Байдена та вплинути на курс долара, потенційно вплинувши на нафту та інші товари.