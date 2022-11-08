Meta виділяє 1,5 мільйона доларів на рекламні кампанії для українського бізнесу

Компанія Meta виділяє 1,5 млн доларів на підтримку українського малого та середнього бізнесу - надаватиме купони в розмірі $1000 на рекламні кампанії у Facebook та Instagram для українських малих та середніх підприємств, щоб підтримати бізнес під час війни.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

Які умови для бізнесу?

Ваше українське підприємство має бути в Україні (за винятком регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також АР Крим).

Ви маєте керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис.

Урядові або державні компанії не можуть брати участь у цій програмі.

Отримати купон можна з 8 листопада до 31 грудня 2022 року, пояснюють в Мінцифри.



Більше деталей про програму та подання заявки - за посиланням.

Економічна правда