Renault запустить окреме виробництво електромобілів Ampere

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Французький автомобільний концерн Renault виокремлює виробництво електромобілів, відкриваючи нову компанію Ampere.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Акції Ampere планують розмістити на біржі у другому півріччі 2023 року. Контрольним пакетом акцій, як визначено попередньо, володітиме Renault.

Завдяки реструктуризації французький автовиробник планує збільшити рентабельність – у компанії планують домогтися того, щоб у 2025 році вона перевищила 8% (зараз – 5%), а у 2030 році – 10%.

Також Renault підписала угоду з китайським виробником Geely: компанії побудують спільне виробництво гібридних силових агрегатів та силових агрегатів з двигунами внутрішнього згоряння. Обидві компанії володітимуть по 50% спільного підприємства.

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