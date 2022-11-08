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Renault запустить окреме виробництво електромобілів Ampere

Вівторок, 8 листопада 2022, 14:12 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Французький автомобільний концерн Renault виокремлює виробництво електромобілів, відкриваючи нову компанію Ampere.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Акції Ampere планують розмістити на біржі у другому півріччі 2023 року. Контрольним пакетом акцій, як визначено попередньо, володітиме Renault.

Завдяки реструктуризації французький автовиробник планує збільшити рентабельність – у компанії планують домогтися того, щоб у 2025 році вона перевищила 8% (зараз – 5%), а у 2030 році – 10%.

Також Renault підписала угоду з китайським виробником Geely: компанії побудують спільне виробництво гібридних силових агрегатів та силових агрегатів з двигунами внутрішнього згоряння. Обидві компанії володітимуть по 50% спільного підприємства.

Нагадуємо:

Renault SA прагне оцінити свій бізнес електромобілів, який автовиробник виділяє як окрему компанію, приблизно в 10 млрд євро.

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Компанія Nissan Motor тисне на французького партнера Renault SA, щоб він максимально скоротив свою частку в японському автовиробнику, в ідеалі до 15%.

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