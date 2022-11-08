В Україні продовжує зростати попит на електромобілі – асоціація

Попри жовтневу енергокризу, яка була спровокована ударами РФ по об'єкам енергоінфраструктури в Україні, попит на електромобілі продовжує зростати.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Так, у жовтні український автопарк поповнили 1614 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - це на 73% більше, ніж торік, та на 2% більше за вересневий показник цього року.

При цьому основну масу зареєстрованих у жовтні електромобілів склали легкові авто - 1556 шт. (308 нових та 1248 уживаних).

Як і раніше, найпопулярнішим електрокаром залишається Nissan Leaf (268 авто).

На другому місці - Volkswagen ID.4 (227 шт.). Замикає топ-3 Dong Feng-Honda M-NV - 117 шт.

Також у топ-5 Tesla Model 3 - 115 шт. і Renault Zoe - 90 реєстрацій.

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"Електричних комерційних авто у минулому місяці було зареєстровано 58 шт. (всі б/в). У цьому сегменті першість вже традиційно за Renault Kangoo Z.E. (39 шт.)", - зазначають в асоціації.

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис авто на акумуляторних джерелах живлення - це у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Економічна правда