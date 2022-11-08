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На Харківщині пробурили нову газову свердловину: який потенціал

Вівторок, 8 листопада 2022, 13:07 - Анастасія Жарикова

АТ "Укргазвидобування" пробурило нову свердловину в Харківській області, видобуток з становитиме 140 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

"Збільшення видобутку власного газу та реалізація проєктів, які наблизять нас до енергетичної стабільності та незалежності – це  безумовний пріоритет, особливо сьогодні, коли ворог обрав ціллю енергетичний сектор", – зазначив він.

Також за словами Чернишова, додатковий видобуток газу є допомогою у прододженні цьогорічного опалювального сезону.

Нагадуємо:

У жовтні  "Укргазвидобування" запустило на Харківщині свердловину з таким же  добовим дебітом – 140 тис кубометрів.

У вересні група "Нафтогаз" відкрила у Харківській області нову розвідувальну свердловину, яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тисяч кубометрів газу на добу.

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