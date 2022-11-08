Укрпошта продовжує відновлювати роботу відділень на деокупованих територіях Донеччини

До відділення Укрпошти в Лимані, яке відновило роботу наприкінці жовтня, додалися ще три - в Лимані, Яровій та Святогірську. Таким чином, компанія на звільнених територіях Донецької області відновила роботу чотирьох стаціонарних відділень.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Щодо Лиману, то до війни там функціонувало 6 відділень поштового зв’язку. По решті 4 відділеннях проводиться оцінка пошкоджень. Загалом на деокупованих територіях Донеччини працює 4 стаціонарні відділення Укрпошти та 8 пересувних відділень. Із 40 звільнених ЗСУ сіл та міст Лиманської та Святогірської ОТГ, відділення Укрпошти покривають усі, в тому числі завдяки роботі екіпажів пересувних відділень з інших точок базування", - розповіли в компанї.

"Нас багато критикували за запуск пересувних відділень на користь стаціонарних. Проте зараз виявилося, що завдяки пересувним ми можемо надавати послуги на деокупованих територіях, де більшість приміщень, в тому числі і наші стаціонарні відділення, зруйновані або сильно пошкоджені.

Для прикладу, пересувні з Краматорська вже більше місяця обслуговують села Лиманської та Святогірської громад. Важко сказати, скільки часу займе відновлення пошкоджених будівель - бюджет повного відновлення відділення, включаючи викрадену окупантами техніку, сягає мільйона гривень, а ми тільки в Лимані маємо 4 відділення з різним ступенем пошкоджень", - заявив директор Донецької дирекції Укрпошти Вадим Шестопалов.

"Але наші клієнти можуть не хвилюватися - мобільні відділення Укрпошти будуть надавати вчасно повний спектр послуг. Крім того, ми плануємо з початку наступного року автоматизацію пересувних відділень, що означає, що пересувні в селах будуть надавати ще і банківські послуги", - додав він.

Станом на початок листопада в Донецькій області працюють 84 стаціонарних та 21 пересувне відділення поштового зв’язку.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда