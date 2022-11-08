Курс валют на 8 листопада: євро подорожчало та перетнуло знакову позначку

НБУ

У вівторок, 8 листопада, готівкова гривня подешевшала відносно долара та євро на "чорному ринку" та у касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс долара на чорному ринку становив 40,41 - 40,48 грн, а у понеділок, 7 листопада, коливався на рівні 40,34 - 40,58 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 39,58 - 40,02 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 39,31 - 39,80 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,7 грн (курс на 7 листопада – 40,0 - 40,5 грн);

Євро – 39,0 - 40,0 грн (курс на 7 листопада – 38,75 - 39,63 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,6 - 40,1 грн;

Ощадбанк – 40,0 - 40,65 грн;

Укрексімбанк – 40,10 - 40,7 грн;

Райффайзен – 40,3 - 41,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.