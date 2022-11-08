На Франківщині реконструюють ділянку дороги, яка допоможе розвантажити трасу Київ-Чоп

Біля Рогатина на Івано-Франківщині відновилися роботи з реконструкції частини найдовшої дороги країни, щоб розвантажити трасу Київ – Чоп.

Про це повідомив перший заступник голови Укравтодора Андрій Івко.

Він нагадав, що торік автошлях міжнародного значення М-30 Стрий – Ізварине об’єднав дві дороги: М-12 Стрий – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Ізварине, і став найдовшою магістраллю країни. Ця дорога мала стати частковою альтернативою трасі М-06 Київ – Чоп.

Майже 90% дороги від Стрия до Умані мали фінішний шар покриття на кінець минулого року, а цьогоріч планувалося завершити найскладніші ділянки, зокрема – поблизу міста Рогатин в Івано-Франківській області. Проте роботи на ділянці від Рогатина до межі із Львівською областю поставили на павзу через російське вторгнення. Йдеться про 16,9 кілометрів.

"Через цю неготову ділянку пропускна здатність усієї траси М-30 на заході країни була низькою. І пасажирський, і вантажний транспорт обирали альтернативні маршрути, здебільшого М-06. Зараз це призвело до того, що траса Київ – Чоп перевантажена, на ній виникає більше руйнувань", – розповів Івко.

За його словами, зараз на ділянці планується розширити земляне полотно, аби дорога мала відповідну ширину, завершити будівництво мосту через річку Свірж та мосту-шлюзу в селі Княгиничі. На окремих ділянках влаштують вирівнювальний шар покриття з крупнозернистого асфальтобетону та верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону.

Крім того, додав він, задля безпеки руху на перетині з дорогою Н-09 Мукачево – Львів планується збудувати кільцеву розв’язку у Рогатині.