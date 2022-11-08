Нафта дешевшає на тлі побоювань рецесії і нових спалахів COVID у Китаї

Ціни на нафту знизились у вівторок, оскільки побоювання щодо рецесії та спалахи COVID-19 в Китаї викликали побовання щодо зниження попиту на паливо.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent подешевшала на 23 цента, або на 0,2%, до 97,69 долара за барель до 07:26 за Гринвічем.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 32 цента, або на 0,4%, до 91,47 долара за барель.

Причини зміни цін

Обидва показники раніше досягли максимуму з серпня на тлі повідомлень про те, що посадовці Китаю, найбільшого світового імпортера нафти, зважували вихід з жорстких обмежень, пов'язаних з COVID-19.

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Однак китайські чиновники у сфері охорони здоров'я на вихідних підтвердили прихильність Китаю своїй суворій політиці нульового рівня захворюваності на COVID-19. Крім того, останні дані показали, що експорт та імпорт країни несподівано скоротилися в жовтні.

У вівторок офіційні дані показали, що в Гуанчжоу та інших містах Китаю різко зросла кількість нових випадків захворювання коронавірусом.

Більш міцний долар США також вплинув на ціни на нафту. Ціни на нафту, як правило, встановлюються в доларах США, тому зміцнення долара робить товар більш дорогим для власників інших валют.

Економічна правда