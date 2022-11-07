Український експорт у жовтні впав на 8% проти вересня: причини

У жовтні український експорт скоротився на 8,2% до 3,8 млрд доларів внаслідок падіння фізичних обсягів експорту, передусім – металургійного, та зниження цін на продовольство та промислові товари.

Про це повідомив заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка.

Крім зниження цін на основні статті українського експорту, які сприяли скороченню вартості вивезених з України товарів, вплинуло також падіння обсягів.

Так, у жовтні Україна здійснила експорт 9,2 млн тонн, що на 4,6% менше за вересневий результат. Це також другий найбільший обсяг за місяці повномасштабної війни.

Найбільше падіння обсягів стосується гірничо-металургійного комплексу. Експорт руди відносно вересня впав на 286 тисяч тонн до 1,06 млн тонн (-21%), чавуну експортували – на 127 тисяч тонн до 72,2 тисячі тон (-63%). Качка зазначив, що для руди – це найнижчий показник з початку року. Натомість експорт прутків вийшов на довоєнний рівень і становив у жовтні 65 тисяч тон.

"Загалом тенденції в металургії, на жаль, і далі похмурі", – додав Качка. Це пов’язано з тим, що найбільші підприємства українського ГМК, зокрема – Азовсталь та ММК Ілліча, були зруйновані російськими окупантами, або ж розташовані тимчасово окупованих територіях.

Щодо іншої головної статті українського експорту, зернових, у жовтні обсяг вивезеної пшениці зріс на 9,7% до 1,96 млн тонн. Кукурудзи також продали дещо більше – 2,2 млн тонн (+2,7% проти вересня). На противагу таким результатам до 669 тисяч тонн (-23%) зменшився експорт ріпаку через завершення збирання врожаю.

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Крім того, у жовтні спостерігалося падіння експорту олії на 10,3% до 454 тисяч тонн, при цьому експорт насіння соняшнику зріс до 308 тисяч тонн зі 180 тисяч тонн у вересні. Експорт шроту, який є важливою статтею прибутку для олійно-жирової галузі, зріс на 9,8% до 390 тисяч тонн.

Попри падіння в обсягах, зазначає Качка, соняшникова олія залишилася лідером за виручкою – 502 млн доларів – на 14,9% менше, ніж у вересні.

Щодо імпорту в Україну, він зріс на 2,6% до 4,6 млрд доларів, хоча обсяги зменшилися на 3,1% до 2,01 млн тонн. При цьому 25% обсягу імпорту і 16% вартості припадає на нафтопродукти.

У розрізі країн-торговельних партнерок, з 3,8 млрд дол експорту 2,5 млрд дол припадає на ЄС. Найбільше товару прямує до Польщі (560 млн дол), Румунії (412 млн дол), Німеччини (233 млн дол), Угорщини (187 млн дол) та Іспанії (186 млн дол). Решта світу придбала товарів на 1,3 млрд доларів: Туреччина (234 млн дол), Китай (152 млн дол), Індія (112 млн дол), США (76 млн), Молдова (76 млн дол).

Качка зазначив, що сама лише Індія купила 20% всього обсягу соняшникової олії у жовтні. "І це приклад того, наскільки важливий зерновий коридор для Індії", – додав він..

Загалом за результатами 10 місяців загальний торговельний обіг становив 80,3 млрд доларів, з яких 36,9 млрд припадає на експорт, і 43,4 млрд – на імпорт. У річному вимірі це відповідно скорочення експорту на 32,3% і імпорту – на 23,9%.



