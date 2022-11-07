У Києві почали діяти нові тарифи на паркування автівок

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" з понеділка, 7 листопада, встановило нові тарифи на паркування в столиці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

В адміністрації зазначили, що тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації.

Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках "Київтранспарксервісу" залежно від зони паркування встановлено в розмірі:

І зона – 35 грн;

ІІ зона – 25 грн;

ІІІ зона – 5 грн.

Також власники автівок можуть придбати абонемент на паркування, який діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Місячна вартість також відрізняється, залежно від паркувальних зон:

І-ІІІ – 5733 грн;

І-ІІ – 5145 грн;

ІІ-ІІІ – 2940 грн;

ІІІ – 882 грн.

Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 в межах паркувальних зон обійдеться в:

І-ІІІ – 390 грн;

І-ІІ – 350 грн;

ІІ-ІІІ – 250 грн;

ІІІ – 50 грн.

Послуга паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування коштуватиме:

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до години включно – 5 грн;

до 2 годин включно – 10 грн;

до 12 годин включно – 11 грн;

до 13 годин включно – 16 грн;

до 14 годин включно – 21 грн;

за добу – 22 грн.

"Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування", – йдеться в повідомленні.

Можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року з’явиться у застосунку наступного тижня.