У Києві почали діяти нові тарифи на паркування автівок
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" з понеділка, 7 листопада, встановило нові тарифи на паркування в столиці.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
В адміністрації зазначили, що тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації.
Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках "Київтранспарксервісу" залежно від зони паркування встановлено в розмірі:
- І зона – 35 грн;
- ІІ зона – 25 грн;
- ІІІ зона – 5 грн.
Також власники автівок можуть придбати абонемент на паркування, який діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Місячна вартість також відрізняється, залежно від паркувальних зон:
- І-ІІІ – 5733 грн;
- І-ІІ – 5145 грн;
- ІІ-ІІІ – 2940 грн;
- ІІІ – 882 грн.
Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 в межах паркувальних зон обійдеться в:
- І-ІІІ – 390 грн;
- І-ІІ – 350 грн;
- ІІ-ІІІ – 250 грн;
- ІІІ – 50 грн.
Послуга паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування коштуватиме:
- до години включно – 5 грн;
- до 2 годин включно – 10 грн;
- до 12 годин включно – 11 грн;
- до 13 годин включно – 16 грн;
- до 14 годин включно – 21 грн;
- за добу – 22 грн.
"Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування", – йдеться в повідомленні.
Можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року з’явиться у застосунку наступного тижня.