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У Києві почали діяти нові тарифи на паркування автівок

Понеділок, 7 листопада 2022, 15:52 - Анастасія Жарикова

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" з понеділка, 7 листопада, встановило нові тарифи на паркування в столиці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

В адміністрації зазначили, що тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації.

Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках "Київтранспарксервісу" залежно від зони паркування встановлено в розмірі: 

  • І зона –  35 грн; 
  • ІІ зона – 25 грн; 
  • ІІІ зона – 5 грн. 

Також власники автівок можуть придбати абонемент на паркування, який діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Місячна вартість також відрізняється, залежно від паркувальних зон: 

  • І-ІІІ – 5733 грн;
  • І-ІІ – 5145 грн;
  • ІІ-ІІІ – 2940 грн;
  • ІІІ – 882 грн.

Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 в межах паркувальних зон обійдеться в:

  • І-ІІІ – 390 грн; 
  • І-ІІ – 350 грн;
  • ІІ-ІІІ – 250 грн; 
  • ІІІ – 50 грн.

Послуга паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування коштуватиме:

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  • до години включно – 5 грн;
  • до 2 годин включно – 10 грн;
  • до 12 годин включно – 11 грн;
  • до 13 годин включно – 16 грн;
  • до 14 годин включно – 21 грн;
  • за добу – 22 грн.

"Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому  можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування", – йдеться в повідомленні.

Можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року  з’явиться у застосунку наступного тижня.

Київ КМДА
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