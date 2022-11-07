Всі розділи
Укр / Рус

"Енергоатом" підвищить на 50% посадові оклади атомникам ЗАЕС

Понеділок, 7 листопада 2022, 14:47 - Олексій Павлиш

НАЕК "Енергоатом" заявила, що на 50% підвищить посадові оклади всім атомникам Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заяві української держкомпанії.

"Українські атомники продовжують мужньо працювати в умовах окупації ворогом найбільшої в Європі – Запорізької АЕС. Попри тортури та шантаж, до яких вдаються рашисти, персонал станції залишається вірним Україні та навіть у найскладніших ситуаціях на своєму, енергетичному, фронті захищає українську ЗАЕС, яка й надалі працюватиме згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі.

Енергоатом високо цінує всі зусилля працівників станції, які продовжують забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку в умовах окупації та постійного тиску з боку загарбників, і далі підтримує кожного з них у цей надскладний час!", - зазначили в "Енергоатомі".

"Всім працівникам ВП ЗАЕС, які зберігають вірність країні, 10 квітня 2022 року були встановлені щомісячні надбавки в розмірі 20% від посадових окладів. Наразі сума нарахованих надбавок становить уже близько 500 млн грн і зберігається на спеціальному рахунку.

Виплата повних нарахованих сум буде здійснена чинному персоналу ВП ЗАЕС одноразово у день звільнення станції від окупантів", - додали в компанії.

З 1 січня 2023 року працівникам тимчасово окупованої ЗАЕС, котрі відмовилися підписувати контракти з фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує Росатом, розмір цієї надбавки збільшать до 50%.

ВІДЕО ДНЯ

Спільне рішення про це 7 листопада підписали президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та голова первинної профспілкової організації Енергоатома Олексій Лич.

Економічна правда

Енергоатом зарплата АЕС Росія війна
Матеріали за темою
Енергоатом аналізує вплив можливого підриву дамби Каховської ГЕС на ЗАЕС 7 листопада 2022, 12:32
"Енергоатом" має терміново провести аналіз безпеки експлуатації ЗАЕС у разі підриву Каховської ГЕС 6 листопада 2022, 16:00
Запорізька АЕС зазнала руйнувань на понад 28 мільярдів – "Енергоатом" 2 листопада 2022, 11:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті