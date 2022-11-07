"Енергоатом" підвищить на 50% посадові оклади атомникам ЗАЕС

НАЕК "Енергоатом" заявила, що на 50% підвищить посадові оклади всім атомникам Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заяві української держкомпанії.

"Українські атомники продовжують мужньо працювати в умовах окупації ворогом найбільшої в Європі – Запорізької АЕС. Попри тортури та шантаж, до яких вдаються рашисти, персонал станції залишається вірним Україні та навіть у найскладніших ситуаціях на своєму, енергетичному, фронті захищає українську ЗАЕС, яка й надалі працюватиме згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі.

Енергоатом високо цінує всі зусилля працівників станції, які продовжують забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку в умовах окупації та постійного тиску з боку загарбників, і далі підтримує кожного з них у цей надскладний час!", - зазначили в "Енергоатомі".

"Всім працівникам ВП ЗАЕС, які зберігають вірність країні, 10 квітня 2022 року були встановлені щомісячні надбавки в розмірі 20% від посадових окладів. Наразі сума нарахованих надбавок становить уже близько 500 млн грн і зберігається на спеціальному рахунку.

Виплата повних нарахованих сум буде здійснена чинному персоналу ВП ЗАЕС одноразово у день звільнення станції від окупантів", - додали в компанії.

З 1 січня 2023 року працівникам тимчасово окупованої ЗАЕС, котрі відмовилися підписувати контракти з фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує Росатом, розмір цієї надбавки збільшать до 50%.

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Спільне рішення про це 7 листопада підписали президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та голова первинної профспілкової організації Енергоатома Олексій Лич.

Економічна правда