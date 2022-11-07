Сбербанк судиться з енерготрейдером Glencore щодо 117 мільйонів євро за поставки нафти

Найбільший російський банк Сбербанк судиться з міжнародним сировинним трейдером Glencore щодо неоплачених поставок нафти на суму близько 117 млн євро.

Про це пише Reuters із посиланням на базу даних Арбітражного суду Москви.

У базі даних йдеться, що Сбербанк намагався стягнути борг і штрафи з Glencore Energy UK Ltd за двома угодами на суму близько 58 мільйонів євро кожна.

Одна з них стосувалась поставок нафтопродуктів на кордон України і Угорщини в березні, інша - поставок на кордон України і Словаччини в тому ж місяці.

У базі даних немає жодної додаткової інформації про угоди або судовий позов.

Сбербанк не відповів одразу на запит про коментарі.

Glencore - один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів - не був одразу доступний для коментарів, пише Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

РФ 24 лютого почала повномасштабну війну проти України 24 лютого - неясно, чи вплинуло повномасштабне вторгнення на ці угоди.

Слухання повинні початися в Москві 6 грудня.

Економічна правда