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Сбербанк судиться з енерготрейдером Glencore щодо 117 мільйонів євро за поставки нафти

Понеділок, 7 листопада 2022, 12:15 - Олексій Павлиш

Найбільший російський банк Сбербанк судиться з міжнародним сировинним трейдером Glencore щодо неоплачених поставок нафти на суму близько 117 млн євро.

Про це пише Reuters із посиланням на базу даних Арбітражного суду Москви.

У базі даних йдеться, що Сбербанк намагався стягнути борг і штрафи з Glencore Energy UK Ltd за двома угодами на суму близько 58 мільйонів євро кожна.

Одна з них стосувалась поставок нафтопродуктів на кордон України і Угорщини в березні, інша - поставок на кордон України і Словаччини в тому ж місяці.

У базі даних немає жодної додаткової інформації про угоди або судовий позов.

Сбербанк не відповів одразу на запит про коментарі.

Glencore - один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів - не був одразу доступний для коментарів, пише Reuters.

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Слухання повинні початися в Москві 6 грудня.

Економічна правда

Сбербанк суд компанії нафта
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