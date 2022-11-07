Курс валют на 7 листопада: долар та євро стрімко подорожчали

НБУ

У понеділок, 7 листопада, готівкова гривня різко ослабла відносно долара та євро на "чорному ринку", порівняно з минулим тижнем.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на чорному ринку становив 40,24 - 40,55 грн, а у п’ятницю, 4 листопада, коливався на рівні 40,05 - 40,34 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то євро в обмінниках стало продати дорожче, а купити дешевше. Котирування на цей же час становили 39,23 - 39,68 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 38,87 - 39,38 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 4 листопада – 40,0 - 40,5 грн);

Євро – 38,75 - 39,63 грн (курс на 4 листопада – 38,7 - 39,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,49 - 39,99 грн;

Ощадбанк – 39,9 - 40,55 грн;

Укрексімбанк – 39,99 - 40,6 грн;

Райффайзен – 40,3 - 41,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.