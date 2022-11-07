Росіяни можуть не отримати замовлені в Китаї новорічні подарунки вчасно: причини

Росіяни, які замовляють подарунки до Нового року в китайських інтернет-магазинах, ризикують не встигнути отримати свої посилки вчасно.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на представника транспортно-логістичної компанії Novelco. Інформацію підтвердили джерела в 5 інших компаніях.

"Затримки вантажів з КНР, що поставляються в Росію залізницею і морем, цього року настільки великі, що оформити покупку потрібно в найближчий тиждень. Інакше вантаж не встигнуть доставити до Нового року", - кажуть у Novelco.

Насамперед замовляють споживчу електроніку, парфумерію та одяг, зазначив керуючий директор НРА Сергій Гришин.

"До свят ажіотаж наростатиме", - сказав він.

За оцінкою компанії Novelco, терміни доставки товарів з Китаю відносно минулого року зросли на 20-30%.

Основною причиною затримок стало завантаження портових терміналів і низька швидкість вивезення контейнерів через дефіцит залізничних платформ, пояснив гендиректор Novelco Григорій Григор'єв.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, кораблі стоять на рейдах у портах Далекого Сходу по 30 днів.

Також низка залізничних станцій на півночі Китаю "скасовують відправлення у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації", розповів керівник напряму мультимодальних перевезень FM Logistic у Росії Дмитро Суховерша.

У РЖД пояснили, що в жовтні навантаження імпортних вантажів у контейнерах із портів Далекого Сходу виявилося "на 20% вищим, ніж за аналогічний період минулого року", через що виник дисбаланс із прибуттям туди платформ з експортними контейнерами.

До кінця року "дисбаланс між імпортом і експортом наростатиме", очікують у РЖД.

Збільшення термінів очікування відправки вантажів залізницею пов'язане і з тим, що зараз "пріоритет віддається відвантаженню вугілля і лісу", сказала керівник відділу закупівель Stalogistic Олександра Іванова.

За її прогнозом, у другій половині листопада очікується "гострий дефіцит місць" на поїздах, що прямують із ключових станцій Китаю, ситуація стабілізується не раніше початку лютого.

Економічна правда