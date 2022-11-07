ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики виплачуватимуть соцпрацівникам надбавку до зарплати

Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ запроваджують додаткові виплати до зарплати працівникам соціальної сфери.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає пресслужба Мінсоцполітики.

Вона зауважила, що у міністерстві розуміють, що заробітна плата соціальних фахівців в Україні та особливо у тих, хто безпосередньо доглядає за людьми не є дуже високооплачуваною.

"Тому міністерство разом з ЮНІСЕФ запровадить доплату всім працівникам соціальної сфери до їхньої заробітної плати. Ми хочемо зробити їхню працю більш престижною і збільшити в усіх напрямках кількість працівників, яких насправді не вистачає", – заявила міністр.

За словами Жолнович, наразі в соціальній сфері задіяно близько 250 тис. працівників по всій Україні. Вони вирішують багато професійних задач, щоб громадяни могли вчасно отримувати свої соціальні виплати, пенсії та натуральну допомогу.

"Ми маємо справжній соціальний фронт, який працює в усіх куточках країни. На соціальних працівників сьогодні суттєво збільшилося навантаження, особливо психологічне та моральне. Траплялися випадки, коли соціальні працівники в окупованих населених пунктах забирали до себе додому людей з геріатричних пансіонатів, щоб продовжувати за ними доглядати. Це приклади героїзму, які я не можу не відзначити", – наголосила міністр.