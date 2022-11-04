Уряд спрямував понад 100 мільйонів для допомоги полоненим та їхнім родинам

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю перерозподілив 107,5 млн гривень з державного бюджету задля соціального захисту осіб, що повернулися з полону, та родин незаконно ув’язнених українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції.

У міністерстві додали, що міжвідомча комісія при Мінреінтеграції отримує заяви на грошову допомогу звільненим з полону та виплати на правову допомогу родинам незаконно ув’язнених Росією українців. За рішенням комісії ці особи отримують одноразову фінансову підтримку по 100 тисяч гривень.

Кошти на такі виплати будуть перенаправлені з інших бюджетних програм Мінреінтеграції.

Днем раніше, у четвер, міжвідомча комісія ухвалила рішення про виплати ще 465 українцям, які були у полоні, або родинам тих, хто ще перебуває там.





