Благодійний фонд KOLO купить 80 дронів для полку "Азов"

Сучасні БПЛА на озброєнні української армії – це запорука успіху в сучасній війні. Для успішного контрнаступу та деокупації українських територій полку "Азов" потрібні дрони.

Благодійний фонд KOLO вже забезпечив бійців ЗСУ більше ніж 219 БПЛА в період з березня по жовтень, і зараз команда фонду готова купити та доставити 80 "пташок" для полку "Азов". За нами – зібрати 15 млн грн.

Які "пташки" незабаром з’являться в українському небі завдяки вам:

20 шт. DJI Matrice M30T

Цей дрон – новинка на ринку і фронті. Це флагман компанії, створений для екстремальних умов: літає і в дощ, і в мороз, що дуже актуально на зиму. Він малий і тихий.

А ще він схожий на Ктулху, тож росіянам від страху навіть голову буде страшно підняти. Цей дрон – передвісник їхньої смерті. Має інфрачервону камеру нового покоління, нову 8К-камеру і неймовірний оптичний zoom з лазерним дальноміром. Саме він робить нашу артилерію ще точнішою і вбивчою.

Ще одна особливість дрона – в інноваційній системі обробки зібраних даних. Тепер це швидше і набагато безпечніше.

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50 шт. DJI Mavic 3 Fly More Combo

Найпопулярніший дрон у лавах ЗСУ. Універсальний "птах", хороший товариш наших воїнів. Вони знають, як поапгрейдити дрон та отримати від нього максимум користі в бою.

Застосовується для розвідки, коригування артилерії, скидання гранат прямо в люк російського танка. Може збити ворожий дрон тараном. На жаль, цей дрон – розхідник, без якого, проте, не обійтись.

10 шт. DJI Mini 3 Pro

Дуже тихий помічник розвідників. Його перевага – компактність, непомітність і непогані характеристики дальності польотів та зйомок.

Ці безпілотники дуже корисні для військових, адже оснащені професійними 4К-камерами й можуть передавати відео на відстань до 15 км.

Як ви можете допомогти та підтримати бійців "Азов":

Задонатьте будь-яку суму за посиланням. Запросіть знайомих долучитись: поширте топік у соцмережах.

Друзі, "Азов" вже підготував спеціальний подарунок для людини, що зробить найбільший донат. Це – уламок від російського танка після зустрічі з Javelin.

Разом – переможемо!