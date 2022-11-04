Всі розділи
Укр / Рус

Південний ГЗК виходить з чотиримісячного простою

П'ятниця, 4 листопада 2022, 17:33 - Анастасія Жарикова
 
Південний ГЗК

Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі відновлює виробництво з 7 листопада. 

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

У компанії запланували оперативний бізнес-план на поточний місяць – 173 тис. тонн залізорудного концентрату. Товарну продукцію направлять до металургійних підприємств "Каметсталь" та "Запоріжсталь".

Запланований об’єм виробництва розподілять між двома рудо-збагачувальними фабриками комбінату. Обидва підрозділи працюватиме у цілодобовому режимі, а в цілому почнуть працювати 4 технологічні секції.

Виробничий процес також розпочинається в кар’єрі Південного ГЗК. Планується, що гірники видобудуть та направлять на переробку 398 тис. тонн залізної руди. Транспортування сировини виконуватимуть залізничним транспортом.

Також зі зниженим навантаженням розпочинається виробництво в управлінні залізничного транспорту, дробильно-транспортному комплексі, цеху шламових систем. Персонал підрозділів виходить з простою частково, в залежності від необхідності. Також працюватимуть допоміжні цеха підприємства.

"План виробництва листопада 2022 року складає 13,4 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Причиною зменшення об’ємів є ряд об’єктивних факторів. В першу чергу – унеможливлення відвантаження товарної продукції морем з портів Одеси. На скорочення виробництва також впливає дефіцит електроенергії, що виник з початку жовтня", – додали в компанії.

ВІДЕО ДНЯ

Південний ГЗК вийшов у вимушений простій з 1 липня 2022 року через військову агресією Росії та блокування морських портів Одеси, що унеможливило відправки товарної продукції споживачам з Азії та Північної Африки.

ГЗК Метінвест металургія
Матеріали за темою
Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні 23 квітня 2022, 00:53
Південний ГЗК відвантажує залізорудний концентрат залізницею, поки заблоковане море 22 березня 2022, 09:25
За перший квартал 2021 року компанії Міненерго отримали 1,6 мільярда збитків 24 травня 2021, 10:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті