Південний ГЗК виходить з чотиримісячного простою

Південний ГЗК

Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі відновлює виробництво з 7 листопада.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

У компанії запланували оперативний бізнес-план на поточний місяць – 173 тис. тонн залізорудного концентрату. Товарну продукцію направлять до металургійних підприємств "Каметсталь" та "Запоріжсталь".

Запланований об’єм виробництва розподілять між двома рудо-збагачувальними фабриками комбінату. Обидва підрозділи працюватиме у цілодобовому режимі, а в цілому почнуть працювати 4 технологічні секції.

Виробничий процес також розпочинається в кар’єрі Південного ГЗК. Планується, що гірники видобудуть та направлять на переробку 398 тис. тонн залізної руди. Транспортування сировини виконуватимуть залізничним транспортом.

Також зі зниженим навантаженням розпочинається виробництво в управлінні залізничного транспорту, дробильно-транспортному комплексі, цеху шламових систем. Персонал підрозділів виходить з простою частково, в залежності від необхідності. Також працюватимуть допоміжні цеха підприємства.

"План виробництва листопада 2022 року складає 13,4 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Причиною зменшення об’ємів є ряд об’єктивних факторів. В першу чергу – унеможливлення відвантаження товарної продукції морем з портів Одеси. На скорочення виробництва також впливає дефіцит електроенергії, що виник з початку жовтня", – додали в компанії.

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Південний ГЗК вийшов у вимушений простій з 1 липня 2022 року через військову агресією Росії та блокування морських портів Одеси, що унеможливило відправки товарної продукції споживачам з Азії та Північної Африки.