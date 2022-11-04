Кабмін розширив порядок надання продуктових наборів: що змінили

Кабінет міністрів змінив порядок забезпечення населення продуктами тривалого зберігання в умовах воєнного стану.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Від початку повномасштабної війни ми формуємо продуктові набори, які місцева влада потім розподіляє серед мешканців міста. Сьогоднішнє рішення не лише прискорить роздачу продуктів, але й дозволить видавати набори переселенцям, які мають право на допомогу від держави та міжнародних організацій", - написав він у Telegram.

Також, за його словами, держава компенсує пекарям вартість послуг із випікання хлібобулочних виробів за рахунок частини продукції, яку вони переробляють.

"Таким чином на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом", - резюмував прем'єр.

Як пояснили в Мінекономіки, згідно ухвалених змін:

продукти від держави безоплатно зможуть отримувати ВПО, які мають право на грошову допомогу;

передбачена можливість компенсації послуг зі зберігання зерна чи випікання хлібу частиною продукції;

вказана необхідність дотримуватися обсягів кожного товару на особу, передбачених законодавством (з допустимим відхиленням ± 25% для чаю та кави, ±20% для інших продуктів);

встановлена можливість взаємозаміни товарів – в разі відсутності продукти можуть бути замінені наявними (але не більше 4 позицій).

Економічна правда