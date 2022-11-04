Ворог обстріляв одне з підприємств ДТЕК

Від чергових обстрілів російських військ у п’ятницю, 4 листопада, постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Російські війська продовжили наносити систематичні терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні від ракетних обстрілів вчергове постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що це вже 12 атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць.

За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу ніхто не постраждав, але енергетичне обладнання зазнало суттєвих ушкоджень.

"Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочнуть усунення наслідків та відновлення роботи. Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі", – додали в ДТЕК.

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У групі ДТЕК заявили, що використали запас обладнання, який був на складах після перших двох "хвиль атак" РФ, які відбуваються з 10 жовтня.