Збір зернових: скільки тонн вже намолотили та які регіони лідирують

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Українські аграрії продовжують збір зернових та зернобобових культур та вже намолотили 32,6 мільйона тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Агровиробники вже повністю завершили збір:

пшениці – намолочено 19,4 млн тонн;

ячменю – 5,6 млн тонн;

гороху – 261 тис тонн;

ріпаку – 3,2 млн тонн.

На фінішній прямій збір гречки (95% – 151 тис. тонн), проса (95% – 98 тис тонн), соняшника (87% – 9 млн тонн), сої (85% – 3,1 млн тонн) та триває збір кукурудзи (вже намолочено 6,3 млн тонн з 27% площі).

Найбільше гречки намолотили аграрії Житомирщини – 29,6 тис. тонн, на Одещині найбільше намолотили ячменю – 833 тис. тонн.

Цукрових буряків викопано на 73% площі та зібрано 6,4 млн тонн солодких коренів.

"Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, та Одещини намолотили більше 2,7 млн тонн зерна, а Вінниччини, Кіровоградщини, Київщини та Хмельниччини більше 2 млн тонн зерна кожна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 62,2 ц/га", – зазначили в Мінагро.