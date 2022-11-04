Збір зернових: скільки тонн вже намолотили та які регіони лідирують
Українські аграрії продовжують збір зернових та зернобобових культур та вже намолотили 32,6 мільйона тонн зерна.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Агровиробники вже повністю завершили збір:
- пшениці – намолочено 19,4 млн тонн;
- ячменю – 5,6 млн тонн;
- гороху – 261 тис тонн;
- ріпаку – 3,2 млн тонн.
На фінішній прямій збір гречки (95% – 151 тис. тонн), проса (95% – 98 тис тонн), соняшника (87% – 9 млн тонн), сої (85% – 3,1 млн тонн) та триває збір кукурудзи (вже намолочено 6,3 млн тонн з 27% площі).
Найбільше гречки намолотили аграрії Житомирщини – 29,6 тис. тонн, на Одещині найбільше намолотили ячменю – 833 тис. тонн.
Цукрових буряків викопано на 73% площі та зібрано 6,4 млн тонн солодких коренів.
"Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, та Одещини намолотили більше 2,7 млн тонн зерна, а Вінниччини, Кіровоградщини, Київщини та Хмельниччини більше 2 млн тонн зерна кожна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 62,2 ц/га", – зазначили в Мінагро.