Курс валют на 4 листопада: на "чорному" ринку євро стало продати дорожче, а купити дешевше

НБУ

У п’ятницю, 4 листопада готівкова гривня зберігає стабільність відносно долара як у касах банків, так і на "чорному ринку", курси купівлі та продажу євро рухаються "на зустріч" один одному.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс долара на чорному ринку становив 40,18 - 40,40 грн, а у четвер, 3 листопада, коливався на рівні 40,16 - 40,38 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то євро в обмінниках стало продати дорожче, а купити дешевше. Котирування на цей же час становили 38,95 - 39,23 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 38,90 - 39,31 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 3 листопада – 39,9 - 40,5 грн);

Євро – 38,7 - 39,5 грн (курс на 3 листопада – 38,8 - 39,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,4 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 40,5 грн;

Укрексімбанк – 39,9 - 40,5 грн;

Райффайзен – 40,3 - 40,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.