Росія зацікавлена в імпорті одягу і взуття з КНДР – посольство

Посольство Росії в Північній Кореї заявило, що РФ зацікавлена в імпорті одягу і взуття з КНДР.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на заяву посольства.

У заяві посольства йдеться, що імпорт має відбуватися відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН про часткову заборону економічного співробітництва з КНДР.

"Російська Федерація вельми зацікавлена в придбанні товарів із КНДР, зокрема швейних виробів, взуття тощо. У нашої країни є відповідні можливості і потреби.

Однак посольство підкреслює, що всі подібні проєкти мають реалізовуватися в суворій відповідності до резолюцій РБ ООН, що забороняють імпорт із КНДР деяких товарів",- йдеться в повідомленні посольства.

Відомство також зазначає, що опрацьовуватиме можливість імпорту з КНДР відповідно до правових умов, висунутих ООН.

У 2019 році Росія і Китай запропонували ООН послабити санкції проти Північної Кореї, введені через ядерну програму. Зокрема, пропонувалося звільнити від санкцій ООН міжкорейські проєкти в галузі залізничного та дорожнього співробітництва.

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У 2021 році Росія і Китай доповнили документ пропозицією збільшити обсяг імпорту нафтопродуктів у КНДР. Однак отримали відмову щодо послаблення санкцій.

Нагадаємо:

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател раніше у вересні заявив, що Росія "займається закупівлею мільйонів ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання в Україні".

Назвавши це "потенційною закупівлею", речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пізніше уточнив, що "немає жодних ознак того, що закупівля була завершена, і, звичайно, жодних ознак того, що ця зброя використовується всередині України".

Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії та не планує цього робити.

Економічна правда