АРМА вже переказало на потреби оборони понад 1 мільярд гривень

АРМА за погодженням з урядом витратило ще 300 млн грн з депозитних рахунків на придбання чергового пакету військових облігацій - загалом агентство перерахувало на потреби оборони понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

З урахуванням купівлі попередніх пакетів цінних паперів, АРМА забезпечило фінансування оборонних потреб держави на загальну суму понад 750 мільйонів гривень.

Ще 300 мільйонів гривень було перераховано на потреби ГУР Міноборони за рішенням суду.

"Відтак, Сили оборони отримали вже понад 1 мільярд гривень за рахунок управління арештованими активами", - йдеться у повідомленні.

В АРМА зазначили, що придбання військових облігацій можливе у тому числі завдяки реалізації арештованого російського майна.

Зокрема, агентство наразі продало три партії арештованого аміаку, який належить російським підприємствам, на загальну суму понад 910 мільйонів гривень.

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"Велика партія зазначеного майна - понад 42 тис тонн - була арештована Бюро економічної безпеки та передана в управління АРМА", - додають в агентстві.

При цьому на придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті.

Для здійснення операцій залучається держбанк, а обсяг грошей для купівлі кожного пакету цінних паперів погоджується з Кабміном.

Економічна правда