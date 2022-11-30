Обстріли та блекаут не вплинули на кількість відкритих кафе та ресторанів, але обіг падає

Масовані ракетні атаки Росії майже не вплинули на кількість кафе та ресторанів, які працюють, але позначились на їх обігах та організації робочого процесу.

Про це йдеться у даних Опендатабот, які посилаються на дослідження Poster.

Після масованого ракетного обстрілу цивільної інфрастраструктури 16 листопада, кількість закладів, що працює, суттєво не змінилась. Виключенням стали Житомирська та Одеська область, де зафіксували найбільші падіння кількості працюючих закладів — -5% та -3% за тиждень відповідно.

Показники обігу закладів харчування впали, в середньому, на 8%. Найбільше обіг знизився в закладах в Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.

Опендатабот

Обстріли цивільної інфраструктури та блекаут 23 листопада також практично не відобразились на кількості закладів, які працюють.

Найбільше постраждали Черкаська та Рівненська області (ще -4% за тиждень), Івано-Франківська, Вінницька та Тернопільська (-3%). Однак у Житомирській області кількість активних закладів за тиждень зросла на 4%.

В середньому, другий блекаут скоротив обіги кафе та ресторанів в Україні також на 8% за тиждень. Найбільше обіги просіли в:

ВІДЕО ДНЯ

Кіровоградській (-16%);

Волинській області (-14%);

Миколаївській (-13%);

Одеській областях (-12%);

Києві, Полтавській та Чернігівській областях – -11%.

Опендатабот

"Відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках. Проте ті підприємці, хто встиг вже встановити генератори, почуваються краще і, навіть, бачать ріст у касах. Заклади стають водночас і робочими хабами, де можна попрацювати за ноутбуком, поки вдома немає світла, і пунктами незламності, в яких можна зарядити телефони та зігрітися", – прокоментував ситуацію СЕО та співвласник компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster Родіон Єрошек.