"Укренерго": дефіцит в енергосистемі – 27%, для обленерго дали ліміти споживання

На 11:00 середи, 30 листопада, виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні, дефіцит потужностей становить 27%.

Про це заявили в "Укренерго".

"Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.

До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго.

"При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Перелік обленерго можна знайти за посиланням", - додали в компанії.

"Укренерго" наголосило, що загальний дефіцит в енергосистемі - це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

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"Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою", - резюмували в компанії.

Економічна правда