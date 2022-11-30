Курс валют на 30 листопада: долар та євро на "чорному ринку" дорожчають

У середу, 30 листопада, гривня дещо знецінилась відносно долара та євро на "чорному ринку", курси в касах банків практично не змінились.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,07 - 40,33 грн, а у вівторок, 29 листопада, коливався на рівні 39,95 - 40,32 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,87 - 41,29 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 40,89 - 41,30 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,9 - 40,39 грн (курс на 29 листопада – 39,9 - 40,39 грн);

Євро – 40,5 - 41,4 грн (курс на 29 листопада – 40,5 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,95 - 40,5 грн;

Укрексімбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Райффайзен – 39,9 - 40,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.