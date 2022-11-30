ПриватБанк з 1 грудня збільшує дохідність депозитів у гривні

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Державний ПриватБанк оголосив про підвищення з 1 грудня ставок за всіма основними видами депозитних вкладів у гривні.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, підвищені ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

"Стоїмо на захисті фінансового фронту та тримаємо фінансову безпеку для наших вкладників, особливо в умовах зміни ситуації на грошовому ринку.

Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати більший дохід та додатковий захист заощаджень від інфляції", - заявив Мусієнко.

Відтепер вклади у ПриватБанку на срок від 10 до 12 місяців приноситимуть 9% річних доходу, на строк від 6 місяців - 8% річних, "короткі" трьохмісячні депозити - 7% річних, розповіли у банку.

"Найбільш вігідні умови ПриватБанк пропонує вкладникам, які розмістять кошти на вклади терміном 18 та 24 місяців - для них ставка доходу складе 14% річних.

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Також найвищу процентну ставку 14% річних встановлено по вкладах "Слава Героям" для військовослужбовців, що отримують через банк цільові виплати від держави", - додали у ПриватБанку.

Економічна правда