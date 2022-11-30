Китайські компанії "переїжджають" в Сінгапур через геополітичні ризики

За останній рік близько 500 китайських компаній непомітно змінили місце реєстрації або відкрили офіси в Сінгапурі, аби застрахуватися від дедалі вищого геополітичного ризику у світлі відносин Пекіну та Вашингтону.

Про це повідомляє Financial Times.

Ці компанії слідують прикладу онлайн-ритейлера Shein, виробника електромобілів Nio та постачальника ІТ-послуг Cue, які одними з перших перевели свої материнські компанії або глобальні штаб-квартири до Сінгапуру, зареєструвалися на фондовій біржі, придбали місцевий бізнес та створили там спільні підприємства.

Реєстрація китайського бізнесу в Сінгапурі не є новим явищем, але банкіри пояснюють, що нині спостерігається поспіх з боку китайських груп до створення холдингових компаній, щоб захистити свій бізнес у майбутньому через напругу між США і Китаєм.

Точна кількість китайських компаній, що створюються, незрозуміла, оскільки Сінгапур не розкриває країну походження у своїй публічній статистиці. Однак один юрист сказав, що внутрішній дослідницький відділ його фірми виявив, що цього року в Сінгапурі було створено понад 500 нових китайських компаній, що, за оцінками експертів, є зростанням у порівнянні з попередніми роками.

Очікується, що Сінгапур отримає вигоду від цієї тенденції, оскільки прагне утвердитися як світовий фінансовий центр. У вересні він обігнав Гонконг як найбільший фінансовий центр Азії і посів третє місце після Нью-Йорка і Лондона, свідчить Індекс світових фінансових центрів.

Традиційно вибором для багатьох таких компаній був Гонконг, проте політика Пекіна підштовхує компанії до наступного найкращого вибору.