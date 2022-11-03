Поштомати та електронні марки: Рада прийняла закон, який реформує поштовий зв’язок

Верховна Рада на засіданні в четвер, 3 листопада, ухвалила законопроєкт №4353 "Про поштовий зв’язок".

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

Ініціативу підтримали 263 народні обранці.

"Ми рушили від старих обшарпаних поштових скриньок до поштоматів з QR-кодами, і нарешті зможемо забути, які на смак поштові марки, бо будуть нові електронні", – написав Найєм.

Новим законом визначено що таке і як мають працювати:

поштомати;

кур’єрські послуги;

електронні марки тощо.

Крім цього, у документом встановлюється відповідальність пошти за неналежне виконання своїх обов’язків стосовно нових послуг та відповідальність користувачів за збитки, завдані компанії, якщо у відправленні будуть заборонені речі.

Закон впорядковує міжнародну доставку та покладає моніторинг якості надання універсальних послуг поштового зв’язку на нацрегулятора.

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"Ми наблизились до стандартів Євросоюзу, за якими в низці країн працює пошта. Бо цей закон був розроблений на виконання Угоди про Асоціацію з ЄС", – резюмував заступник міністра інфраструктури.