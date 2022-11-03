Війна не перешкода: ІТ галузь в Україні з початку року зросла на 13%

Обсяг комп’ютерних послуг в Україні за 9 місяців року зріс на 13%, а експорт – на 23%.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві відбулась зустріч першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко та голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева з представниками підприємств та організацій, що працюють в сфері ІТ.

За даними Асоціації "IT Ukraine", сфера IT продемонструвала зростання на 13%.

"Підприємствами сфери сплачено за цей період 48 млрд грн податків. Понад півмільярда доларів спрямовано на підтримку ЗСУ та гуманітарної сфери", – йдеться в повідомленні.

Експорт комп’ютерних послуг порівняно з попереднім роком зріс на 23%.

Експорт комп’ютерних послуг зріс на 23% порівняно з попереднім роком. Українські ІТ-компанії залучили $350 млн інвестицій, навіть у воєнних умовах понад 80% компаній зберегли майже 100% своїх контрактів.

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