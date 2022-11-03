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Автомобільний бренд Infiniti виходить з російського ринку

Четвер, 3 листопада 2022, 16:57 - Анастасія Жарикова
 
Getty Images

Японський автомобільний бренд Infiniti залишає російський ринок.

Про це заявив російський офіс компанії, передає autonews.ru.

"Якщо у проблеми є рішення, то перестаньте хвилюватися, а якщо рішення немає, хвилюватися немає сенсу", - говорить японська мудрість. Ухвалення ситуації є одним з основних стовпів японської мудрості, як ми з вами знаємо. Сьогодні ми хочемо сказати вам Sayōnara - японською означає "до побачення", – йдеться в повідомленні компанії.

Бренд не мав власного виробництва в РФ – моделі імпортували з різних країн. На російському ринку продавали кросовери та позашляховики: QX50, QX55 та QX80. У планах компанії був запуск продажів моделі QX60.

Компанія призупинила постачання нових автівок до Росії майже одразу після повномасштабного вторгнення РФ на території України – 9 березня.

авто Росія ринок бренди
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