Банк Англії підвищив ключову ставку до максимуму з 2008 року

Банк Англії на засіданні 2 листопада підвищив ключову ставку на 0,75 в.п. до 3% у рамках мети з досягнення цілі щодо інфляції в 2%.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що Комітет з монетарної політики Центробанку більшістю голосів проголосував за підвищення ставки на 0,75 в.п. - до 3%.

Один член Комітету виступав за підвищення ставки на 0,5 в.п. - до 2,75%, ще один - віддав перевагу підвищенню ставки на 0,25 в.п., до 2,5%.

Підкреслюється, що оновлені прогнози Комітету щодо активності та інфляції описують дуже складні перспективи для економіки Великої Британії..

Центробанк попередив, що економіка Великої Британії зіштовхується з "дуже складними перспективами" і сповільнюється через "вищі ціни на енергоносії та істотно жорсткіші фінансові умови".

Банк Англії оцінив зниження ВВП країни в третьому кварталі в 0,5%, зазначивши, що рецесія в економіці триватиме до середини 2024 року - це довше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

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Підвищення ставки відразу на 75 базисних пунктів стало найбільшим за 33 роки. Проте ринки очікували, що підвищення буде ще більш значним - до 4,75%, пише Reuters.

Ставка Банку Англії у 3% є максимальною за останні 14 років.

У вересні зростання споживчих цін у Великій Британії становило 10,1%, у четвертому кварталі, за прогнозом Банку Англії, підніметься до 11%.

При цьому базова інфляція, яка виключає волатильність цін на енергоносії та продукти харчування, становить 6,5%, а регулярна заробітна плата в приватному секторі зростає такими темпами, яких не було понад 20 років: номінальне річне зростання зарплат у приватному секторі у другому кварталі становило 6,2%.

Нагадаємо:

Федеральна резервна система вчетверте поспіль підвищила процентні ставки на 75 базисних пунктів і сигналізувала можливе ослаблення темпів підвищення ставок.

Економічна правда