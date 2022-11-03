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Своїми діями на ЗАЕС окупанти вбивають тварин – "Енергоатом"

Четвер, 3 листопада 2022, 13:11 - Олексій Павлиш
 
фото: енергоатом

Окупанти своїми діями на Запорізькій АЕС завдають шкоди не лише інфраструктурі АЕС, а й довкіллю і тваринам.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Так, через мінування периметру навколо АЕС, протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30-ти підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", - наголошують в українській компанії.

Раніше через переведення блоків тимчасово окупованої ЗАЕС у стан холодного зупину температура у ставку-охолоджувачі знизилася до +13 градусів, що призвело до масової загибелі риби.

Економічна правда

енергетика АЕС екологія Росія війна
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