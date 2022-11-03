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Курс на 3 листопада: готівкова гривня зміцнилась відносно євро

Четвер, 3 листопада 2022, 12:28 - Анастасія Жарикова
 
НБУ

У четвер, 3 листопада готівкова гривня на "чорному ринку" зміцнилась відносно євро, долар в обмінниках стало продати дорожче, а купити дешевше.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс долара на чорному ринку становив 40,24 - 40,44 грн, а у середу, 2 листопада, коливався на рівні 40,19 - 40,55 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня дещо зміцнилась. Котирування на цей же час становили 39,00 - 39,41 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 39,08 - 39,57 грн. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,9 - 40,5 грн (курс на 2 листопада –  39,7 - 40,45 грн);
  • Євро – 38,8 - 39,5 грн (курс на 2 листопада – 38,53 - 39,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,4 - 39,9 грн;
  • Ощадбанк – 39,8 - 40,6 грн;
  • Укрексімбанк – 39,9 - 40,5 грн;
  • Райффайзен – 40,2 - 40,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.

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