В "Укренерго" розповіли деталі відключень електрики у четвер

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомили в "Укренерго".

"Сьогодні, 3 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання. У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів", - йдеться у повідомленні.

Водночас для споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

"Уцьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", - заявили в "Укренерго".

Там нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

"Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", - пояснили в держкомпанії.

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Економічна правда