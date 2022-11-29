Українські біженці в Польщі з березня 2023 року платитимуть за проживання у закладах розміщення

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про зміни умов приймання біженців з України, відповідно до яких їхнє проживання у колективних закладах розміщення з березня 2023 року стане платним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Зокрема з 1 березня 2023 року буде запроваджена оплата для тих українських біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення більше 120 днів. Спочатку біженці з України покриватимуть 50 відсотків вартості проживання, через кілька місяців — 75 відсотків.

Цей обов’язок не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.

Також положення передбачають, що подання заявки на номер PESEL громадянами України, які приїхали до Польщі після російського нападу 24 лютого, буде обов’язковим. Біженцям, які отримають номер PESEL і покинуть Польщу, цей номер буде заморожено.

"Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців… і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців", – пояснив прем’єр-міністр Польщі.

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку російської агресії з України в’їхали майже вісім мільйонів людей, виїхали – 6 мільйонів 200 тисяч.

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Хоча в Польщі не раз говорили про можливе зростання потоку людей з України після посилення російських ударів по інфраструктурі й серйозних перебоїв з електропостачанням, наразі цього не спостерігають, проте готуються до такого сценарію.

Європейська правда