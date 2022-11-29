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Попит на пальне може зрости, але його дефіциту не передбачається – Шмигаль

Вівторок, 29 листопада 2022, 20:18 - Олексій Павлиш

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що енергетичних ресурсів, зокрема пального, в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму.

Про це він сказав під час засідання уряду.

За словами прем'єра, у зиму Україна входить із 14 млрд кубічних метрів газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах.

!Цього ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму", - запевняють в уряді.

"Це стосується не лише газу та вугілля, але й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів, розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання", - додав Шмигаль.

За його словами, імпорт в останні місяці складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів.

Економічна правда

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