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З Нацбанку звільнився керівник офісу правління

Вівторок, 29 листопада 2022, 17:39 - Олексій Павлиш

Керівник Офісу правління НБУ Олександр Присяжнюк 25 листопада за власним бажанням завершив роботу в НБУ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Присяжнюк керував Офісом правління НБУ з серпня 2020 року.

До сфери відповідальності Офісу правління НБУ належить:

  • організація та супроводження діяльності Правління НБУ;
  • організація, сприяння та супроводження взаємодії НБУ з Радою НБУ;
  • розвиток інституційних відносин НБУ зі стейкхолдерами;
  • розвиток взаємодії НБУ з Офісом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади;
  • підтримка публічних комунікацій та міжнародних зв’язків за участю Правління НБУ;
  • упровадження функції комплаєнсу в НБУ.

Офіс правління НБУ належить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова Нацбанку Андрій Пишний.

Наразі Нацбанк здійснює пошук та відбір кандидатів на посаду керівника Офісу правління НБУ. 

Економічна правда

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