З Нацбанку звільнився керівник офісу правління
Вівторок, 29 листопада 2022, 17:39 -
Керівник Офісу правління НБУ Олександр Присяжнюк 25 листопада за власним бажанням завершив роботу в НБУ.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Присяжнюк керував Офісом правління НБУ з серпня 2020 року.
До сфери відповідальності Офісу правління НБУ належить:
- організація та супроводження діяльності Правління НБУ;
- організація, сприяння та супроводження взаємодії НБУ з Радою НБУ;
- розвиток інституційних відносин НБУ зі стейкхолдерами;
- розвиток взаємодії НБУ з Офісом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади;
- підтримка публічних комунікацій та міжнародних зв’язків за участю Правління НБУ;
- упровадження функції комплаєнсу в НБУ.
Офіс правління НБУ належить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова Нацбанку Андрій Пишний.
Наразі Нацбанк здійснює пошук та відбір кандидатів на посаду керівника Офісу правління НБУ.
Економічна правда
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