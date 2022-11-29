У Мінцифри хочуть терміново легалізувати віртуальні активи: це допоможе державі

Міністерство цифрової трансформації виступає за термінову легалізацію віртуальних активів в Україні.

Про це розповів віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що Верховна Рада вже ухвалила базовий закон "Про віртуальні активи", який був драйвером законодавчого процесу.

"Зараз потрібно прийняти податковий законопроєкт, щоб легалізувати цей напрям, тому що Україна може отримати новий сектор економіки та додаткові податкові надходження", - сказав він.

Федоров зазначив, що за даними провідних блокчейн-аналітичних компаній, Україна перебуває серед світових лідерів за використанням криптовалют. Але для криптоіндустрії у правовому полі потрібно зробити все необхідне для її легалізації

"Для нас це зараз досить чутливе питання: і з точки зору податкових надходжень до бюджету, і з точки зору довіри інших країн. Ми за легалізацію цього прогресивного технологічного сектора, щоб бізнес міг розвиватися, держава – розвивати цифрову економіку й отримувати податки", – резюмував глава Мінцифри.