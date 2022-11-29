ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині

Компанії, які входять в портфель "ДТЕК Нафтогаз", на відкритому аукціоні придбали право розробки двох газових площ в Полтавській області за 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Так, енергохолдинг заплатить до держбюджету 1,102 млрд грн за розробку Майорівської площі і 211 млн грн за розробку Бірківсько-Зіньківської площі.

"Обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону.

ДТЕК давно вивчала можливість інвестицій в ці ділянки. Загалом вони очікуються на рівні декількох мільярдів гривень. Успішний розвиток родовищ на цих ділянках значно укріпить енергетичну незалежність України", - йдеться у повідомленні компанії.

"Ми віримо в перемогу нашої держави і продовжуємо інвестувати в Україну, попри війну, попри колосальні руйнування інфраструктури.

Наше завдання - забезпечити Україну власним газом та стати експортером газу в Європу. Стати гарантом енергетичної безпеки ЄС", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Зазначається, що ділянки потребують детального геологічного вивчення для підтвердження їх перспективності та подальшого виходу на промислову розробку.

Економічна правда