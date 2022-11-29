MasterCard і Visa підвищують ставки інтерчейндж в Україні, ПриватБанк лишає пільгові тарифи

Міжнародні платіжні системи підвищують ставку інтерчейндж до 1% з 1 грудня - ПриватБанк залишає діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Так, із початку грудня та до кінця року для клієнтів ПриватБанку діятиме пільговий базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.

Довідка. Комісії інтерчейндж – комісії, що сплачуються банком-еквайром на користь банка-емітента при здійсненні безготівкових розрахунків у торгово-сервісній мережі.

За словами члена правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євгена Заіграєва, за важких умов роботи бізнесу через дефіцит електропостачання банк продовжує підтримувати ритейл та залишає тарифи на еквайринг на мінімально можливому рівні, незважаючи на витрати банку на підтримку роботи мережі.

"Ми першими з початку війни підтримали ритейл та тимчасово скасували плату за еквайринг, що стало важливим фактором безпеки і виживання для мільйонів людей та самого бізнесу в перші місяці війни.

Збереження пільгового тарифу непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 грудня 2022 року, яке змушує банки збільшувати тарифи", - додав Заіграєв.

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Нагадаємо:

З 26 листопада 2021 року, Visa та Mastercard знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій інтерчейндж в Україні до рівня 1,2%.

Економічна правда